Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olan ve genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanserine, son yıllarda genç yaştaki kadınlarda da rastlanıyor. Bu kanserin en önemli nedeninin cinsel yolla bulaşan HPV virüsü olduğunu belirten Doç. Dr. Gülcan Bulut, 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarının HPV aşısı olmasının, kadınları rahim ağzı kanserinden büyük oranda koruduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserine karşı, toplumu bilinçlendirmek için her yıl ocak ayında Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Medicana International İzmir Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut da, rahim ağzı kanserinden korunma yolları hakkında bilgiler verdi.

Bulut, hastalığın genellikle HPV virüsü kaynaklı, uzun süreli enfeksiyona bağlı olarak gelişen bir kanser türü olduğunu söyledi. Her yıl dünyada 500 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu ifade eden Bulut, "Genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan bu kanserin, son yıllarda genç kadınlarda da görülme sıklığı artmaya başladı. Bu kansere neden olan HPV virüsü çok belirti vermiyor ve oldukça bulaşıcı bir virüs. Çoğu kadın, hayatının bir döneminde karşılaştığı HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardımı ile yener. Bazı HPV virüsleri ise bu savunma sisteminden güçlü çıkar ve rahim ağzı kanserine neden olabilir; ancak iyi haber şu ki HPV aşısı bu kansere neden olan virüslerin bazı türlerinden vücudu korur. Aşılama 9 yaşından 26 yaşına kadar, hem kadın hem de erkeklerde uygulanıyor. Erkeklerin de aşı olması, virüsün bulaşıcılığını azalttığı için tavsiye ediliyor. Hastalığa neden olan bu virüsten korunmak için aşı olan ve olmayan her kadının düzenli jinekoloji kontrolleri ve taramalarını yaptırması gerekiyor" dedi.

Bu belirtilere dikkat

Rahim ağzı kanserinin; cinsel ilişki sırasında ağrı, vajinal kanama, kasık ağrısı gibi belirtileri olabileceğine ve bu belirtiler fark edildiğinde hemen bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Bulut, şunları söyledi:

“HPV enfeksiyonunun en büyük suçlu olduğu rahim ağzı kanseri için; sigara içme, zayıf bağışıklık sistemi, erken yaşta cinsel ilişkiye başlama ve çok sayıda cinsel partner gibi risk faktörleri de söz konusu. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olan rahim ağzı kanserinin cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavileri var. Tedavi planı, kanserin evresine, tipine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Tedaviye erken aşamada başlamak, başarı şansını arttırır."