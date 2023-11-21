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Her sokakta ayak izi, her bir taşta alın teri olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, "Bahane bulan değil, hizmet üreten bir belediyecilik anlayışıyla, bölgesinde örnek ve öncü bir şehri birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Yalçın çalışmalarla alakalı yaptığı açıklamada, “Yeni Mahalle İmam Hatip Caddesi tamamlandı. İstanbulluoğlu Mahallesi 144. Sokak tamamlandı. Yeni Mahalle 56. Sokak tamamlandı. Ahisavi Mahallesi 4. Sokak tamamlandı. Güneyli Mahallesi Karanfil Caddesi yenileme çalışmaları başladı. Güneyli Mahallesi Günpark Sokak yenileme çalışmaları başladı. Yeşiltepe Mahallesi 139, 140,141, 279,280. Sokaklarda yenileme çalışmaları başladı” ifadelerini kullandı.