Tahmini Okuma Süresi: dakika

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım tarihi, dünya genelinde çocuk haklarının anıldığı özel bir gün olarak kabul edildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak danışmanlığındaki Bozok Üniversitesi öğrencileri, Çocuk Polikliniğinde düzenledikleri etkinlikle “Tedavi olmak için gelen çocuklarla oyun oynayıp çocuk haklarından oluşan notları Çocuk Hakları Ağacına yapıştırdı.

Anne-Babalarında bilgilendirildiği etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi ve hakları hakkında farkındalık kazandı.

Etkinlikte konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, Tüm çocukların, yaşam, eğitim, katılım, sağlık, gelişim hakları olduğuna dikkat çekerek bugünün çocukları geleceğimizin yetişkinleri olacak çocuklarımızın haklarının farkında olmasının önemini vurguladı.