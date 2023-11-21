Vatandaşlar YHT'yi sevdi: YHT rekor kırdı! Vatandaşlar YHT'yi sevdi: YHT rekor kırdı!

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım tarihi, dünya genelinde çocuk haklarının anıldığı özel bir gün olarak kabul edildi.

Çocuk hakları günü kutlandı4

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak danışmanlığındaki Bozok Üniversitesi öğrencileri, Çocuk Polikliniğinde düzenledikleri etkinlikle “Tedavi olmak için gelen çocuklarla oyun oynayıp çocuk haklarından oluşan notları Çocuk Hakları Ağacına yapıştırdı.

Çocuk hakları günü kutlandı1

Anne-Babalarında bilgilendirildiği etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi ve hakları hakkında farkındalık kazandı.

Çocuk hakları günü kutlandı5

Etkinlikte konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, Tüm çocukların, yaşam, eğitim, katılım, sağlık, gelişim hakları olduğuna dikkat çekerek bugünün çocukları geleceğimizin yetişkinleri olacak çocuklarımızın haklarının farkında olmasının önemini vurguladı.

Kaynak: Mustafa Babayiğit