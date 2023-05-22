Sarıkaya Belediyesi’nin yeni hizmet binasına çiçek yerine SMA hastası çocuk için bağış istediklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bu güne kadar 60 bin lira bağış yapıldığını ifade etti.

Başkan Açıkel yaptığı açıklamada; “Hayırlı olsun çiçeği yerine ricamızı kırmayarak SMA hastası Çınar bebeğin kampanyasına destek olan herkese teşekkür ederim iyilik bulaşıcıdır” ifadelerini kullandı.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Görülme sıklığı Dünya genelinde 1/10.000, Türkiye'de 1/6.000'dir. Ön boynuz hücrelerinde görülen dejenerasyon nedeni ile; kaslarımızın kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gerekli protein üretimi gerçekleştirilemez. İstemli kaslarda kuvvetsizlik ve erime (atrofi) görülür. Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi; zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez. SMA hastası bireylerin görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez. Zeka; normal veya normalin üzerindedir. Alpaslan Demir