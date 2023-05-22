Bahçelievler Mahallesi'nde başlatılan caminin müştemilatında bayan ve erkek namazgâh bölümlerine ek olarak çok amaçlı büyük bir salon, özellikle gençlere hitap edecek okuma salonu mekânlar bulunması planlanıyor.

Sarıkaya Müftülüğü yetkilileri tarafından konu ile alakalı paylaşılan bilgide ise, “Bahçelievler Mahallesi'nde kaba inşaatı biten külliyenin tamamlanması için başlattığımız görüşmeler sonuç verdi. Minarenin çimentoları ve kaplamada kullanılacak mermer taşlar cami alanına indirildi. Sarıkaya’mıza hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda tamamlamayı yüce Rabbimiz lütfeylesin” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi