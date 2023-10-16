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Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin istihdam oranının arttırılmasına yönelik olarak, kariyer planlama, doğru iş- doğru insan yaklaşımı geliştirme, etkin CV hazırlama, başarılı mülakat süreçleri yürütmeleri için gerekli farkındalığın kazandırılması amaçlandı.

Eğitim ile katılımcılar, özgeçmiş hazırlama aşamasında nelerin önemli olduğunu, dikkat edilmesi gereken noktaları, ipuçlarını öğrenirken; mülakat aşamasında hatırlanmanızı ve öne geçmelerini sağlayacak olan kriterler anlatıldı. Örnek mülakat soruları, mülakat öncesi ve sonrası için tavsiyeler ve en önemlisi etkileşimli bir eğitim ile kafalarına takılan sorular cevaplandı.

İnteraktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı. (Haber Merkezi)