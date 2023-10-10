Hazır bulunuşluk sınavı yapıldı

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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Ölçmek için öğrenmek değil, öğrenmek için ölçmek metodolojisi ile ilçe genelinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazır bulunuşluk testi uygulandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Öğrencilerimizin yetişmesinde katkı sağlayan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür eder, öğrencilerimize zihin açıklığı dileriz” dedi.