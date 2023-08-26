Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi Spor Bölümü 9’uncu sınıf öğrencisi Hazal Can U15 Futbol Kız Milli Takımımızın 27 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosuna seçildi.

2009 doğumlu oyuncuların yer alacağı hazırlık kampının kadrosuna davet edilen oyuncular 27 Ağustos Pazar günü saat 12.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takım Tesisleri'nde toplanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Hazal Can'ı ve öğrencinin Milli Takıma seçilmesinde büyük emeği olan Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Çimentepe ve Antrenör Mehmet Efe'yi tebrik etti. Ahmet Ayverdi