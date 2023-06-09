Başkan Akyol, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan 190 bin sağlık işçisi adına Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu işveren Sendikası TÜHİS ile Öz Sağlık İş tarafından Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını ifade etti.

Akyol yaptığı açıklamada; “Toplu iş sözleşmesinden doğan haklara ilişkin uygulama yazısı Bakanlık tarafından kurumlara gönderildi. 190 bin sağlık işçisinin hak ve kazanımlarını belirleyen ve Sendikamız Öz Sağlık İş ile Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu işveren Sendikası TÜHİS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir