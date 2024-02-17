Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir hastalıklarla mücadele ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul , Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcıdır.

1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.

1958 yılında çevirdiği ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere Türkiye'ye döner. "Azrailin Habercisi" filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Salon komedileri ve "sabun köpüğü" tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferdağ,Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak (1968) şarkı söylemiştir. Ferdağ, 150'yi aşkın sinema filminde rol almış bir sinema emekçisidir.