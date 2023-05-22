İlçe Tarım yetkililerince yapılan açıklamada mayıs ve haziran aylarının mevsim normallerinin üzerinde yağışlı geçmesi beklendiği söylenirken nemli hava koşullarının mantari hastalıkların yayılmasına sebep olabileceği ve buğday, arpada pas, septorya hastalıklarına sebep olabileceğinin altı çizildi. Yaprak lekesi hastalığı hakkında açıklama yapan yetkililer, hastalık belirtileri hakkında bilgi verdiler.

“İLAÇLAMA YAPIN”

Hastalığın görülebileceği noktalarda ilaçlama yapılması gerektiğini belirten İlçe Tarım yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, “Çiftçilerimizin dikkatine. Bölgenizde yapılan çalışmalarda ve uzun vadeli hava tahminlerde mayıs ve haziran aylarının mevsim normallerinin üzerinde yağışlı geçmesi beklenmektedir. Nemli hava koşulları mantari hastalıkların yayılmasına sebep olduğundan buğday ve arpada pas, septorya hastalıklarına sebep olmaktadır. Hastalıkların görüldüğü alanlarda ilaçlama yapılması gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde ki yağış miktarı göz önüne alınarak çevresinde hastalık görünen tarlalarında ilaçlaması tavsiye edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

“VERİM KAYIPLARININ YÜKSEK OLABİLİR”

Açıklamanın devamında ise, “Hastalık 4 ile 25 dereceler arasındaki sıcaklıklarda ve yağmurlu havalarda oluşmaktadır. Arpa yaprak yanıklığı hastalığı daha çok yaprak ayasında görülmekle beraber kında, boğumlarda, sapta ve başakta da ortaya çıkmaktadır. Hastalık belirtileri; önce gri-yeşil, mavimsi bir renkte, oval ve düzgün olmayan yağlımsı lekeler şeklinde, daha sonra lekelerin orta kısmı beyazımsı gri, kenarları da koyu kahverengi ve farklı ölçülerde görülmektedir. Arpa yaprak yanıklığı hastalığı, Türkiye’de arpa yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde görülebilmektedir. Hastalık etmeni genellikle bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltarak üründe kayıplara neden olmaktadır. Verimde oluşacak kayıplar; hastalığın başladığı döneme bağlı olarak, yüzde 30-40 oranına kadar yükselmektedir. Enfeksiyon zamanı ve özellikle bitkide üst yaprakların enfekte olduğu koşullarda elde edilecek üründe kayıplar artmaktadır. Arpa çeşitlerinde kardeşlenme döneminden sonra enfekte edildikleri takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir” denildi. Melike Aslı Arslan