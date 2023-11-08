Harezmî eğitim modeli anlatıldı

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saraykent, Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu öğretmenlerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’a Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatör ve AR-GE birim sorumluları tarafından bilgilendirme yapıldı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme süreci olarak belirlenen “Harezmî Eğitim Modeli” kapsamında uygulama okulu olarak belirlenen Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu öğretmenlerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinatör ve AR-GE birim sorumluları tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme yapan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.