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Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Genç Ofiste çeşitli aktiviteler, eğlenceli faaliyetler yapılırken, Gençlik Merkezinin çalışmaları ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.

Genç Tema Topluluğu, kariyer eğitimleri kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğiyle gençlere etkili CV oluşturma ve mülakat teknikleri konusunda eğitim verildi.

“HİZMET VERMEYE DEVAM”

Bozok Üniversitesi Genç Ofiste aktif bir şeklide hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizen Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Bakanlığımızın ve ulusal ve yerel bazda gençlere sunduğu imkanları gençleri daha bilgilendirmek, gençlik merkezimizin faaliyetlerini gençlerin ayağında sunmak üzere Genç Ofisimiz üniversite gençliğine hizmet etmekte. Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci topluluklarının proje çalışmalarını toplantılarını, etkinlikleri burada yapsın toplulukların kendi mekanları olsun istiyoruz. Toplulukları daha aktif hale getirmek için Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi ile ortak çalışmalarımız olmaktadır. Genç Ofiste görevli liderimiz fakültelerde tanıtımlarını yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“ZAMANLARINI VERİMLİ GEÇİRİYORLAR”

Gençlerin serbest zamanlarını daha verimli geçirme imkanı bulduklarını belirten Sapmaz, “Kişisel gelişimlerine ve mezuniyet sonrası sosyal hayata uyum sağlamalarına katkı sağlamak amacı ile Genç Ofiste eğitimler vermekteyiz. CV hazırlama, proje hazırlama, sürdürebilir iş imkanları yazışmalar gibi konularda üniversite ile ortak eğitimler vermeyi planlamaktayız. Genç Tema Topluluğu ve İş Kur uzmanı ile de CV hazırlama ve iş arama sürecinde gençlerin karşılaştıkları zorluklar ve sürecin yönetilmesi konusunda eğitim verilmiştir. Genç Ofise ve eğitme öğrencilerin ilgisi bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Bütün öğrenci topluluklarını Yozgat Gençlik Merkezine ve Genç Ofisimize bekliyoruz” dedi.