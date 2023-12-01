Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig'de 8. hafta maçları oynanacak. Bu hafta sonu oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Yozgat Bozokspor - Elazığ Aksaray maçını Cem Alpay yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 8. hafta maçlarında düdük çalacak isimler ise şu şekilde:
Hacılar Erciyesspor - Malatyaspor: Faruk Avşar
Kangal Termikspor - Develigücü: Gökhan Çelik
Rüstempaşa - Bingöl Gençspor: Ali Öncel
Yozgat Bozokspor - Elazığ Aksaray: Cem Alpay
12 Bingölspor - Ulalarspor: Muhammed SevimKaynak: İHA