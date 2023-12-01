Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 8. hafta maçları oynanacak. Bu hafta sonu oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Hakemler belli oldu1

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Yozgat Bozokspor - Elazığ Aksaray maçını Cem Alpay yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 8. hafta maçlarında düdük çalacak isimler ise şu şekilde:

Galatasaray, M. United karşısında pes etmedi! Galatasaray, M. United karşısında pes etmedi!

Hacılar Erciyesspor - Malatyaspor: Faruk Avşar

Kangal Termikspor - Develigücü: Gökhan Çelik

Rüstempaşa - Bingöl Gençspor: Ali Öncel

Yozgat Bozokspor - Elazığ Aksaray: Cem Alpay

12 Bingölspor - Ulalarspor: Muhammed Sevim

Kaynak: İHA