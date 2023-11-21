Tahmini Okuma Süresi: dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Özgür Filistin’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Yardım kampanyasını öğrenen Sarıkaya İlçe Müftülüğüne bağlı Zinnureyn Erkek Yatılı Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler, Kur’an kursu öğreticileri ve aileleri rehberliğinde Filistin'e destek oldu.

Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye için yardım faaliyeti düzenleyen Gazzeli çocukların çabalarını unutmayan öğrenciler, hazırladıkları harçlıklarını kimsesiz kalan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’e teslim etti.

Kurs Müdürü Ahmet Yıldırım başkanlığında İlçe Müftüsü Zühdü Elveren'i ziyaret eden hafız öğrencileri toplanan paranın 6 bin lirasını Elveren’e teslim ettiler.

Topraklarını savunan Filistin halkının dünyanın gözü önünde yıllardır acımasızca zulme maruz bırakıldığını ifade eden İlçe Müftüsü Elveren, "İşgalci İsrail'in sürdürdüğü zulme karşı Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Yapılan her yardım, Filistinli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak, acılarını hafifletecek ve onlara umut olacaktır. Yüce Allah'ın izniyle, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla birlikte, bu zor dönemi aşacağız. Destek ve dualarımızla, insanlık dışı muamelelere maruz kalan, canlarına ve mallarına kast edilen, savunmasız Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz " dedi.

Elveren, Kur’an Kursu Müdürü Ahmet Yıldırım’a, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.