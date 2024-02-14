Birçok kişi, zaman zaman düşünmeden tüketilen mutfakta bulunan besinlere farklı bir perspektiften bakıldığında, birçoğunun vücuttaki belirli organlarla ilişkilendirilebileceğini görebilir.

Besinlerin vücudumuzdaki organlara etkisi, uzman diyetisyen Şükrü Can Gülşen tarafından açıklanıyor. İşte, benzediği organlara iyi gelen bazı besinler:

TATLI PATATES – PANKREAS

Tatlı patates, kan basıncını düşürerek pankreasın daha rahat çalışmasına yardımcı olur.

DOMATES – KALP

İçerdiği likopen sayesinde domates, kanı ve kalbi temizleyerek kalp sağlığını destekler.

CEVİZ – BEYİN

E vitamini ve n3 yağ asidi içeren ceviz, tam bir beyin dostudur ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler.

GREYFURT – GÖĞÜS

Greyfurt, içerdiği limonid ile tam bir göğüs kanseri karşıtıdır.

ZENCEFİL – MİDE

Mideyi temizleyerek gazı önleyen zencefil, ülser ve reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı, hazımsızlık, kusma ve gaz problemlerine karşı rahatlatıcıdır.

ÜZÜM – AKCİĞER

Üzüm, oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.

MANTAR – KULAK

D vitamini içeren mantar, duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantarın iki parçası ayrıldığında kulağa benzer.

KEREVİZ – KEMİK

Kereviz, içerdiği silisyum ile kemiklerin sert yapısını oluşturur.

AVOKADO – UTERUS

Avokado, mikro-makro elementler içerir ve rahimi temizleyerek rahimağzı kanseri riskini azaltır.

HAVUÇ – GÖZ

Beta karoten deposu olan havuç, göz sağlığı için önemli bir besindir.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla vücut organlarınıza destek olabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen'in önerdiği bu besinleri günlük diyetinize ekleyerek sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz.