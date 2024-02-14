Birçok kişi, zaman zaman düşünmeden tüketilen mutfakta bulunan besinlere farklı bir perspektiften bakıldığında, birçoğunun vücuttaki belirli organlarla ilişkilendirilebileceğini görebilir.
Besinlerin vücudumuzdaki organlara etkisi, uzman diyetisyen Şükrü Can Gülşen tarafından açıklanıyor. İşte, benzediği organlara iyi gelen bazı besinler:
TATLI PATATES – PANKREAS
Tatlı patates, kan basıncını düşürerek pankreasın daha rahat çalışmasına yardımcı olur.
DOMATES – KALP
İçerdiği likopen sayesinde domates, kanı ve kalbi temizleyerek kalp sağlığını destekler.
CEVİZ – BEYİN
E vitamini ve n3 yağ asidi içeren ceviz, tam bir beyin dostudur ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler.
GREYFURT – GÖĞÜS
Greyfurt, içerdiği limonid ile tam bir göğüs kanseri karşıtıdır.
ZENCEFİL – MİDE
Mideyi temizleyerek gazı önleyen zencefil, ülser ve reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı, hazımsızlık, kusma ve gaz problemlerine karşı rahatlatıcıdır.
ÜZÜM – AKCİĞER
Üzüm, oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.
MANTAR – KULAK
D vitamini içeren mantar, duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantarın iki parçası ayrıldığında kulağa benzer.
KEREVİZ – KEMİK
Kereviz, içerdiği silisyum ile kemiklerin sert yapısını oluşturur.
AVOKADO – UTERUS
Avokado, mikro-makro elementler içerir ve rahimi temizleyerek rahimağzı kanseri riskini azaltır.
HAVUÇ – GÖZ
Beta karoten deposu olan havuç, göz sağlığı için önemli bir besindir.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla vücut organlarınıza destek olabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen'in önerdiği bu besinleri günlük diyetinize ekleyerek sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz.