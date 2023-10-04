Belde halkının rahatça vakit geçireceği park ve çay bahçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, en kısa sürede vatandaşların hizmetine açacaklarını belirtti.

Belde halkının ailecek zaman geçirebileceği bir ortam inşa ettiklerini belirten Başkan Ünal,” Çocuk oyun konsolları ve kamelyalar olan parkımızın inşasına başladık ve bitimine çok az kaldı. Çok yakın zamanda belde halkımızın hizmetinde olacak çay bahçemiz için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışıyor. İlçemizin çehresini değiştirecek bu projemiz şimdiden ilçe halkına hayırlı olsun" dedi. (Haber Merkezi)