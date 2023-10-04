Açıklanan sonuçlara göre 139 başvuru ile 2209-A projelerine katılım sağlayan Bozok Üniversitesinin 45 projesi kabul gördü. Türkiye genelinde 181 devlet ve vakıf üniversitesinin başvurularının değerlendirildiği 2209-A öğrenci projelerinde Bozok Üniversitesi büyük bir başarı sağlayarak 35’inci sırada yer aldı.

Bu yıl Bozok Üniversitesinden başvuruları kabul edilen birimler ve sayısal dağılımları ise şu şekilde: Yozgat Meslek Yüksekokulu 5, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi 5, Sarıkaya Fizyoterapi Yüksekokulu 5, Sorgun Meslek Yüksekokulu 2, Veteriner Fakültesi 1, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu 1, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 1, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu 11, Tıp Fakültesi 2, Eğitim Fakültesi 3, Fen Edebiyat Fakültesi 2. (Haber Merkezi)