Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 24. hafta maçları hafta içi oynanacak. 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların saat 15:00’te başlayacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Ankara TKİspor-Yozgat Bozokspor: Erhan Şahin, Yozgat 1959-Sincan Belediyespor maçını Burak Memiş Güvenç yönetecek.
BAL’da 24. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
TalasgücüBelediyespor-Yahşihanspor: Mehmet Kara
Mucurgücü-Eskil Belediyespor: Sevgi Şen
Ankara TKİspor-Yozgat Bozokspor: Erhan Şahin
Suvermez Kapadokya-Osmancık Belediyespor: Murat Durgutluoğlu
Yozgat 1959-Sincan Belediyespor: Burak Memiş Güvenç
Hacılar Erciyesspor-Niğde Belediyespor: Teksen Eker
Haber Merkezi