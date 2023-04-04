Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 24. hafta maçları hafta içi oynanacak. 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların saat 15:00’te başlayacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Ankara TKİspor-Yozgat Bozokspor: Erhan Şahin, Yozgat 1959-Sincan Belediyespor maçını Burak Memiş Güvenç yönetecek.

BAL’da 24. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

TalasgücüBelediyespor-Yahşihanspor: Mehmet Kara

Mucurgücü-Eskil Belediyespor: Sevgi Şen

Ankara TKİspor-Yozgat Bozokspor: Erhan Şahin

Suvermez Kapadokya-Osmancık Belediyespor: Murat Durgutluoğlu

Yozgat 1959-Sincan Belediyespor: Burak Memiş Güvenç

Hacılar Erciyesspor-Niğde Belediyespor: Teksen Eker

Haber Merkezi