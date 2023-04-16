Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şanlıurfa’nın evlatlarından biri olarak onlara hizmet etmeye devam edeceğiz diyen Bozdağ, “Şanlıurfa’nın Türkiye’ye katkısı daha da büyüktür. Nüfusun ben büyük bir dinamizm, büyük bir güç oluşturduğuna inanıyorum. Şanlıurfa bu dinamizmin bu gücünü kendi gücüne de katarak ülkemizin ekonomisine ve gelişmesine daha büyük katkılar sunacaktır” dedi.

Şanlıurfa’da hak ve adalet üzerine bir hizmet politikaları olacağını ifade eden Bozdağ, “Her açıdan milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber Urfa'dan ve Urfalılardan yana Urfalıların hakkını ve menfaatini korumak konusunda tarafsız olmaya da devam edeceğiz. İnşallah yeni dönemde Şanlıurfa'mız hem tarım alanında, hem sanayi alanında hem de diğer alanlarda bugüne kadar geldiği noktayı daha ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da OSB sayısını beşe çıkardıklarını da vurgulayarak, “Yeni dönemde sanayi ürünlerinin üretiminin, tesislerinin artması, arttırılması ve bunların desteklenmesi konusunda özel gayretlerimiz, özel çalışmalarımız olacaktır” İfadelerini kullandı.

“Urfalı kardeşlerimizin en büyük şikayeti enerjidedir” diyen Bozdağ ,”Enerjiyle ilgili ciddi şikayetleri var. Ben bu şikayetleri dinliyorum ve hak da veriyorum. GAP’a rağmen ama enerji fiyatlarıyla alakalı sulama elektriğiyle ilgili problemleri var. Biz yeni Bu dönemde bu sulama konusunda yaşanan problemleri azaltmak ve vatandaşın sıkıntısını çözmek için de Karacadağ yenilenebilir GES projesini devreye alacağımız gibi Şanlıurfa'yı enerji bakımından endüstriyel bölgede ilan ederek buradaki özel yatırımlara da ayrıca destek aktaracağız ve önümüzdeki dönem içerisinde tarım ve sanayi alanına enerji desteğini, yenilenebilir enerji üzerinden arttırıcı ve buradaki maliyetleri düşürücü çalışmalara öncelik vereceğimizi buradan ifade etmek isterim. Tabii bir başka konu Şanlıurfa’da kentsel dönüşüm konusudur. Çünkü Şanlıurfa depremde zarar gördü ve konut stoku da maalesef eski ve dayanıklı ve daha güvenli konutlar değil. Onun için de yeni dönemde kentsel yenilenme ve dönüşme Şanlıurfalı kardeşlerimizi daha güvenli konutlara taşıma ve onlara yaşam imkanı sunmak konusunda kentsel dönüşümü belediyelerimizle, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla ve hükümetimizle el ele vermek suretiyle kentsel dönüşümü önceliklerimiz arasına alacağız ve bunların üzerinde de ayrıca çalışacağız ve bunları Şanlıurfa’mızın hayat standardını yaşam koşullarını daha güvenli yaşam alanlarına taşımak suretiyle daha iyi hale getireceğiz yeni dönemde” açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine değinen Bozdağ, “Sellerin, felakete dönüşmemesi için dere ıslahları başta olmak üzere buna dair sorunları DSİ genel müdürlüğümüzle ve Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi ile de görüşerek hızlı bir projelendirme ve adım atma çabamız var şimdi bununla ilgili hem DSİ genel müdürlüğümüz hem de Tarım Bakanlığımız özel çalışıyor ve bütçe harici kaynakları da aktararak biz buradaki iyileşmeyi ve standardı yükseltmeyi bir daha böylesi bir felaket olduğunda zararını hiç olmasın arzumuz ama engelleyemesek bile aza indirmeyi hedefleyen projeleri başlattık. Onlar devam ediyor” diye konuştu. İHA