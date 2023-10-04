Sendika Başkanı Ferman Zararsız, Hak Kartlarının dağıtımı sonrası, üyelerin hızlıca aktivasyon işlemlerini tamamlamasının ardından Genel Merkez kartlarına 500 lira yükleneceğini belirtti.
Zararsız yaptığı açıklamada, “Sorgun, Çiğdemli, Yeniyer, Gülşehri, Kadışehri, Halıköy, Özükavak, Çekerek, Aydıncık, Baydiğin Belediyeleri ve Belediye Şirketlerinde, Sorgun Şeker Fabrikasında çalışan sendikamızın kıymetli üyelerine Hak-Kart dağıtımını yaptık. En kısa sürede diğer işyerlerinde çalışan sendikamız üyelerine Hak-Kart dağıtımını yapacağız.Tüm üyelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)Kaynak: İleri Gazetesi