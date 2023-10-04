Sendika Başkanı Ferman Zararsız, Hak Kartlarının dağıtımı sonrası, üyelerin hızlıca aktivasyon işlemlerini tamamlamasının ardından Genel Merkez kartlarına 500 lira yükleneceğini belirtti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel anlamlı konuşma 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel anlamlı konuşma

Hak-Kart dağıtımı devam ediyor2

Zararsız yaptığı açıklamada, “Sorgun, Çiğdemli, Yeniyer, Gülşehri, Kadışehri, Halıköy, Özükavak, Çekerek, Aydıncık, Baydiğin Belediyeleri ve Belediye Şirketlerinde, Sorgun Şeker Fabrikasında çalışan sendikamızın kıymetli üyelerine Hak-Kart dağıtımını yaptık. En kısa sürede diğer işyerlerinde çalışan sendikamız üyelerine Hak-Kart dağıtımını yapacağız.Tüm üyelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)

Kaynak: İleri Gazetesi