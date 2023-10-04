Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulama kılavuzu, güncellenerek bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, bugün saat 23.59'da tamamlanacak.

Sınava başlama, 19 Kasım'da Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.



Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim ve 16 Ekim tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.



Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.