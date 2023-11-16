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Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi Müsabakaları, Yozgat'ta başladı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki yapılan müsabakalara Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de katılacak.

Ata sporu olan güreş müsabakaları Yozgat’ta yapılıyor. Güreşin efsane isimleri olan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de Yozgat’ta yapılan müsabakalara katılacağı bilgisi yetkililerce söylendi.

Sivas’ın yiğidolarından Taha Akgül ile Yozgat’ın gururu ve güreşin dev ismi Rıza Kayalp’in başlayan müsabakalara ne zaman katılacağı merak konusu oldu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden öğrendiğimiz bilgilere göre Rıza Kayaalp yarın tüm ekibi ile birlikte müsabakalara katılacak.

Güreşin dev isimlerinden Taha Akgül’ün ise ne zaman katılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.