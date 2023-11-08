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Gönüllü gençler, okullarda gerçekleştirmiş oldukları sunumunda katılımcı öğrencilere internet bağımlılığı, sosyal medya gibi konularda bilgiler aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ‘farkındayız’ sunumu ile gençleri ve ebeveynleri, sanal platformlarda karşı karşıya oldukları çevrimiçi taciz, siber zorbalık, propaganda, dini ve kültürel değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı gibi riskler konusunda bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

Sunumlarda gençlerin sosyal medya kullanımı ve sanal ortamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirme yapıldığını belirten Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Riskler kısmını bilmemiz gerekiyor. Bizler farkında olmadan kötü bireylerin ellerine koz veriyoruz. Sosyal medyalarınızı yalnızca arkadaşlarınızla paylaşın. Sorunlara kendiniz çözüm aramayın. Diğer konu siber zorbalık. Siber zorbalık bir suçtur. Ayrıca sanal ortamda oynanan oyunlar çocuklarımızın ne kadar büyük tehlike ile karşı karşıya olduklarını medyaya yansıyan haberlerde görmekteyiz. Yine sanal oyunlar kültürümüze değerlerimize subliminal mesajlar ile dejenere etmekte, bağımlı hale getirmektedir. Bütün bunlara ‘farkındayız’ sunumu ile dikkat çekmekteyiz. Ortaokul ve lise seviyesinde iki ayrı kategoride hazırlanan sunumu Yozgat merkez ve Gençlik Merkezlerimizin bulunduğu Çekerek, Sorgun, Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçelerimizde bulunan okular da yapmayı planlamaktayız. Ayrıca Yozgat merkeze bağlı Taşı Merkezli okullarımıza da planlama yapılmaktadır” şeklinde konuştu.