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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ziyarette, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi, çağın şartlarına göre yetiştirilmesi ve kadim değerlerimizle tanıştırılması görevini üstlenen istikbalimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimizin gününü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan, Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi ve de ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum ”dedi.