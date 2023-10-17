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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pek çok kademede iş yükünü üstlenen Astsubayların ve ailelerini kutlayan Zorlu, “Daha önce de mücadelesini verdiğimiz gibi emekli ve muvazzaf Astsubaylarımızın özlük hakları ve statüleriyle ilgili haklı taleplerinin takipçisiyiz” dedi.

Bu anlamlı günde TBMM’de Meclis Araştırması açılması için önerge verdiklerini dile getiren Zorlu, “Meclis Başkanlığını bu konuyu öncelikle gündeme almasını ve tüm milletvekillerinin bu meselenin çözümü için desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Zorlu, TBMM’de Meclis Araştırması açılması için önerge hakkında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önemli unsurlarından astsubaylarımızın özellikle mali ve özlük haklarından kaynaklanan ciddi sorunları bulunmaktadır. Yaptıkları zorlu görevler göz önüne alındığında makam ve görev tazminatlarını fazlasıyla hak ettikleri aşikârdır. Emekli ve muvazzaf astsubayların hak ettikleri mali ve özlük haklarını araştırmak ve bu doğrultuda gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak maksadıyla Anayasa'nın 98’inci İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.” (Alpaslan Demir)