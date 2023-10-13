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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte öğrencileri karşılayan Müdür Aksoy, mesaiye 07.50’de Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde başladı.

Ziyarette öğretmenlerle de bir araya gelen Aksoy, ders arasında sabah kahvaltısı yaparak eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirdi.

Öğrenciler ve öğretmenler ile her fırsatta bir araya geldiğini belirten Aksoy, “Sabahın ilk ışıklarıyla umudumuz olan öğrencilerimizi karşılıyoruz. Mesaiye 07.50’de Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde başladık. Okulumuzda; ders başlamadan önce öğrencilerimizle sıraya geçtik, Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında ilk okuma etkinliğimizi yaptık. Kıymetli öğretmenlerimizle ders arasında sabah kahvaltısı yaparak eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirdik. Aydınlık geleceğimiz için çaba gösteren idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“KADIŞEHRİ OKUYOR”

Ziyarette ilk olarak öğrenciler ile sıraya giren Aksoy daha sonra, Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında ilk okuma etkinliğine katıldı.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında Kadışehri ilçesinde 20 dakika okuma etkinliği düzenleniyor.

Proje kapsamında Kadışehri ilçesinde tüm okullarda ilk dersin 20 dakikası tüm öğrenciler kitap okuyor.

Okullarda düzenli olarak kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, “ESER Projesi kapsamında okullarımızda düzenli bu yılda da devam ettiriyoruz. Devam eden okuma etkinliğimizi bugün Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde yaparak okumanın güzelliğini meslektaşlarımızla birlikte yaşadık. Okuma sonrası ise öğrencilerimizle kitap değerlendirmesi yaparak onların düşünme becerilerine katkı sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin bilişsel ve duyusal gelişimlerine katkı sağlayan bu projeyi okullarında aktif bir şekilde uygulayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)