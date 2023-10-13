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Evlilik kredisi başvuruları henüz başlamadı. Bu nedenle, çiftlerin başvuru işlemlerini tamamlamak için beklemeleri gerekiyor. Başvuru tarihleri ve başvuru yöntemleri, ilerleyen günlerde resmi açıklamalarla duyurulacak.

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi, genç çiftlere düğün hazırlıkları, yeni bir yaşam kurma ve konut sahibi olma konularında büyük bir destek sunmayı hedefliyor. Bu kredi sayesinde çiftler, daha az finansal yük altında mutlu bir başlangıç yapabilecekler.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, evlilik kredisi ile ilgili belirli şartlar ve koşullar olacak. Detaylar proje tamamlandığında netleşecek. Bu nedenle, çiftlerin başvuru öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri önemlidir.

BAŞVURULAR BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Evlilik kredisi başvuruları, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru süreci resmi açıklamalarla birlikte ilan edilecek ve çiftlerin bu konuda gerekli bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekecek.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HEYECANI SÜRÜYOR

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi, genç çiftler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu proje, evlilik yolunda ilerleyen çiftlere maddi anlamda büyük bir destek sağlama amacını taşıyor.

Çiftler, başvuru süreci ve kredi detayları hakkında güncel bilgilere ulaşabilmek için resmi açıklamaları ve bankaların duyurularını yakından takip etmelidir. Faizsiz evlilik kredisi ile hayallerini süsleyen düğünlerine ve evlerine kavuşma fırsatını elde edebilecekler.