Yerköy farklı mağlup oldu



Maçta ilk yarıda iyi bir performans sergileyen Yerköy Spor, skor üstünlüğünü elde etmeyi başardı. Ancak ikinci yarıda oyundan kopması sonucu üzücü bir skorla karşılaştı.

Yerköy Spor takımının genç oyuncularının potansiyelini ortaya koyduğu ilk yarıda, takım skoru lehine çevirmeyi başardı. Ancak ikinci yarıda oyundan kopması sonucu Kale Akıncılar rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Maç sonrası açıklama yapan Yerköyspor kulüp Başkanı Atilla Uyar, genç oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "İlk yarıda iyi bir futbol sergilediler ve skor üstünlüğünü elde ettik. Ancak ikinci yarıda oyundan koparak, rakibe karşı üzücü bir skor elde ettik. Genç oyuncularımızın potansiyelini görmek bizim için önemliydi, canımız sağolsun" dedi. Haber Merkezi