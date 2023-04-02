Dereli, yaptığı açıklamada, yakın zamanda hizmete açılacak olan hızlı tren hattının Yerköy İlçesi için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışıyla birlikte Yerköy İlçesi'nin de önemli bir raylı ulaşım ağına kavuşacağını söyleyen Dereli, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı. Yakında hizmete açıyoruz. Yerköy İlçesi olarak bizler de bu hizmetten en iyi şekilde faydalanmak için hazırız. Hayırlı olsun" dedi.

Kazanlar kaynıyor Kazanlar kaynıyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Yozgat-Sivas güzergahını takip ederek toplamda 405 kilometrelik bir mesafeyi kapsayacağı belirten Dereli, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Yozgat'tan Ankara'ya giden seyahat süresinin 3 saatten 1 saate düşeceğinin altını çizdi. Haber Merkezi