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Vatandaşlara iftar yemeği

Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Yozgat ilçe teşkilatları ve Adıyaman Ülkü Ocakları ile birlikte Adıyaman Merkez’de vatandaşlara iftar yemeği verdi.

02 Nisan 2023 Pazar 14:45
Vatandaşlara iftar yemeği

Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, genel başkanları Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatları ile Adıyaman Merkez’de kurdukları iftar çadırında ramazan ayı boyunca iftar yemeği vereceklerini söyledi.

Başkan Şahbaz, “Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak her yıl düzenli bir şekilde sürdürülen iftar geleneğimizi bu yıl yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle deprem bölgemizde gerçekleştiriyoruz. Rabbim böyle acılar yaşatmasın. Yozgat Ülkü Ocakları, İlçe teşkilatlarımız ve Adıyaman Ülkü Ocakları teşkilatımız ile birlikte ramazan ayı boyunca ailelerimizle birlikte iftarımızı yapacağız. Bu vesile ile katkı sağlayan destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi

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