Bozdağ’dan ‘seccade’ yorumu

Bozdağ, “Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınadığımı ifade etmek isterim” dedi.

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun ortaya çıkan görüntüden dolayı üzgün olduğunu ifade eden sözleri için de “Özür videosu çekmiş bu da ayrı bir inceliktir. Bu da yanlışını anladığını gösteriyor” diye konuştu.

“DAHA ÖNCE BAŞÖRTÜSÜNE BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI DEMİŞTİ”

Diyarbakır’da konuşan Bozdağ, "Müminin namaz kılarak adeta miraçta olduğu bir nokta olan seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basması bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların kullandığı bazı sembollere çok büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etmek isterim. Ama sayınKılıçdaroğlu'nun yaklaşımına baktığımızda işin doğrusu zihniyet olarak bizim için fazla yadırgayıcı olmadı. Çünkü daha önce başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası demişti. Başörtülü kadınların öğrenim hakkından yoksun bırakılmasını hak, hukuk, adalet adına hep savunmuş doğru bulmuş, bu konuda düzeltici her adımı yargıya taşımıştır. Başörtülü kadınların yükseköğretim hakkını da gasbeden her uygulamayı hak ve adalet olarak tespit edip bunun aksine davrananları yargıya hemen şikâyet etmişti. Ayrıca başörtülü kadınların kamuda istihdamına da, siyaset yapma hakkına da hep karşı çıktılar. İmam hatip liselerinin katsayı zulmü nedeniyle ayrımcılığa muhatap olmasına da hep karşı çıktılar. Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir. Seçmişten günümüze baktığımızda bu zihniyetler helalleşme adıyla yeni bir dönem başladığını İfade etti herkes. Acaba yeni bir sayfa mı yeni bir dönem mi açıyorlar ama belli ki bilinç altı henüz hakimiyetini yitirmemiş durumda. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınadığımı ifade etmek isterim. Özür videosu çekmiş bu da ayrı bir inceliktir. Bu da yanlışını anladığını gösteriyor" dedi.

“İYİ PARTİ AYM’YE BAŞVURAMAZ”

Bozdağ, İYİ Parti'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gideceği" yönündeki açıklaması anımsatılınca da şunları söyledi: "YSK de nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının anayasal olduğunu ve adaylığına engel herhangi bir engel durum bulunmadığını çok açık, net bir şekilde ifade etti ve adaylığını kesinleştirdi. YSK'nin kararı anayasa ve yasalarımıza uygun, doğru bir karardır. Anayasanın 79. maddesine göre YSK'nin verdiği kararların "kesin kararlar" olduğunun altını çizen Bozdağ, "Bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesi dahil başka bir merciye başvurulamaz” ifadesini kullandı.

Bu başvuru yasağının bireysel başvuruyu da kapsadığını vurgulayan Bozdağ, "Herhangi bir şekil ve surette YSK kararları ne Anayasa Mahkemesine ne de diğer yargı mercilerinden herhangi birine taşınabilir. Geçmişte bunu deneyenler olmuş ve Anayasa Mahkemesi çok net bir şekilde yetkisizlik nedeniyle bu başvuruları reddetmiştir. İşin doğrusu anayasadaki bu açık, yoruma imkan vermeyen hükümlere Anayasa Mahkememizin daha önce verdiği bu konudaki açık, net ve tartışmasız kararını bile bile, reddedileceğini de bile bile bu konuyu Anayasa Mahkemesine taşımak beyhude bir gayrettir, beyhude bir çabadır. Cumhurbaşkanı seçiminde seçimi kazanmayı Cumhurbaşkanımızın adaylık hakkını gasbetmeye bağlayanlar artık bundan vazgeçmeli. O iş bitti. Bundan sonra meydanlarda halkın gönlüne girmek için demokratik bir rekabeti birlikte yapalım ve milletimiz kimi istiyorsa onu cumhurbaşkanı seçecektir. Mahkeme yoluyla veya başka yol ve yöntemlerle Cumhurbaşkanımızın adaylığına da Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçilmesine de engel olamayacaklardır" diye konuştu. Haber Merkezi