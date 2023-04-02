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Bağ budama dönemi başladı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesi ile Yerköy ilçesi arasında uzun bir vadi içerisinde yer alan ve birçok meyve ağacı ve bitki türünü içerisinde barındıran Karanlıkdere’de bağ budama dönemi başladı.

02 Nisan 2023 Pazar 14:43
Bağ budama dönemi başladı

Şefaatli ilçesi Caferli Köyü Karanlıkderede üzüm bağlarında budama ile bakım işleriyle hummalı bir çalışma içerisine giren çiftçiler, budamayı üzüm ağaçlarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını ifade ettiler.

Caferli köyünde yaklaşık 5 dönüm arazide üzüm ağaçları bulunan ve budama işleminin zamanında yapılmasının önemine dikkat çeken çiftçi Mesut Şimşek, budama ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Şimşek yaptığı açıklamada; “Şu anda budama yapmanın tam zamanı, budama yapmak verim için çok önemlidir. Budama yapılmadığında verim kaybı yaşanır. Budama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta üzümün hangi daldan geldiğini bilmek gerekiyor. Dalların bazılarında üzüm olurken bazı dallar da ise üzüm yok buna dikkat edilmediğinde üzüm verimi alamayız ve her şeyi berbat ederiz. Budama yapmayı bilmek çok önemli. Ailemizin geçimini üzüm bağından elde ediyoruz. Verim döneminde elde ettiğimiz üzümü birçok alanda değerlendiriyoruz” dedi.

Her yıl mart ayının ortaları veya sonlarında budama yaptıklarını söyleyen Mesut Şimşek, “Ayın başında budama yapılması durumunda verim kaybı yaşanır. Elde ettiğimiz üzümleri genelde bir kısmını kuru üzüm, bir kısmını pekmez, geriye kalanı ise üzüm olarak satıyoruz. Bağda zamanında ve doğru budama, üzümün hem kalitesini hem de rekoltesini (yıllık verimini) arttırıyor. Aksi ise verim kaybına sebep oluyor. Bağlarda kış budaması sonbaharda yaprakların döküldüğü dönemden ilkbaharda gözlerin kabarmaya başladığı döneme kadar geçen süre içerisinde yapılıyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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