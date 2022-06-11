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Yıl sonu coşkusu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Yıl Sonu mezuniyet coşkusu yaşandı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:36
Yıl sonu coşkusu

125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından düzenlenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mezuniyet töreni ve kermesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sarıkaya Savcısı Abdullah Oral, Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhani öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocukların gösteriler yaptığı, velilerin ise yarışmalarla doyasıya eğlendiği program ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. 
Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Yıl Sonu Coşkusu
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