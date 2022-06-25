Yemek düzenlendi

Düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Gülden, sendika temsilcileri, imam hatipler ve Kuran Kursu öğrencileri katılım sağladı. Sarıkaya Müftülüğünden, Melikgazi Müftülüğüne nakli çıkan Müftü Emrah Kandemir için düzenlenen program Merkez Yenidoğan Camii müezzin kayyımı Ömer Sömer’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçede geçirdiği günleri anlatan Müftü Kandemir, görev süreci boyunca yanında olan herkese teşekkür etti. İl Müftüsü Ali Gülden ise, Görevi süresince elinden gelen tüm çabayı göstermiş olmasından dolayı Kandemir’e teşekkür etti.

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