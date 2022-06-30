Yatırımlar konuşuldu

İlçe Başkanı Gökhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, “Merkez İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Gökhan ve yönetim kurulu üyelerimizin ziyaretleri ile merkez ilçemize yapılan, yapılacak olan yatırımları istişare etme imkânımız oldu” dedi.

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