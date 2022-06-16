Üniversite öğrencilerine tanıtım

Yoğun ilgi gösterilen stant da Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerine dernek tarafından düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programı kapsamında gençlere sunulan ücretsiz fırsatlardan bahsedildi.

ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?

Erasmus+ 2021 ile 2027 yılları arasında uygulanacak olan eğitim, spor ve gençlik gibi alanları kapsayan, Avrupa Birliğine ait olan hibe programıdır. Erasmus+ Programı sayesinde kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmadan yeni yetenekler kazandırılması, onların kendi kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam imkânlarının artırılması amaç alınmaktadır.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Haber Merkezi