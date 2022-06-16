Resimler incelendi

Sergiye Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Belediye meydanında açılışı gerçekleştirilen sergide öğrencilerin yıl boyu derslerinde hazırladıkları resimler sergilendi. Resim sergisini gezen Kaymakam Güzel, emeği geçen öğretmen, idareci ve öğrencileri tebrik etti.

Haber Merkezi