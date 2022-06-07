Rektör kongreye katıldı

Kongrenin açılış programına TBMM Başkanı Profesör Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Profesör Dr. Sahibe Gafarova, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, YÖK Başkan vekilleri Profesör Dr. Rahmi Er, Profesör Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, rektörler ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.Programın açılışında konuşan TBMM Başkanı Profesör Dr. Mustafa Şentop "Akademik dünyadaki yakınlaşmanın, karşılıklı olarak birbirini tanımanın çok büyük faydaları hasıl olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan için bu kadar yakın münasebetler varken, Şuşa Beyannamesi varken, orada bu yakınlaşmaya zemin teşkil eden çok güçlü hükümler bulunmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan arasında üniversite ve diğer eğitim kurumları düzeyinde birlikte atılacak adımlar çok önemlidir ve bunların süratle gerçekleştirilmesi lazım. Çok uzun yıllar ayrı kaldık. Aradaki boşluğu da dolduracak adımları süratle atmamız lazım. Bu gayretlerin sözde kalmaması lazım" dedi.

Protokol konuşmaları sonrası bildiri sunumlarına geçildi. Azerbaycan ADA Üniversitesinde gerçekleşen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-4 Haziran 2022 tarihleri arasında bildirilerin sunumu ile devam etti. Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ Azerbaycan Türkiye Heyetler Arası Görüşmelere iştirak etti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında Azerbaycan Türkiye Heyetler Arası Görüşmeler yapıldı. Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleşen görüşmelere Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov, Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, YÖK Başkan Yardımcısı Profesör Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektörler ve Azerbaycan heyetleri katıldı. Toplantıda Türkiye-Azerbaycan üniversiteleri arasındaki akademik işbirlikleri ve gelişmeler görüşüldü.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, etkinliğin 2. gününde Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Azerbaycan-Türkiye heyetler arası görüşmeler toplantısı sonrası Türk Camisinde Cuma namazı kılan Karadağ ve beraberindeki heyet, Türk şehitliğine çiçek bırakarak dua etti. Karadağ Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını da ziyaret ederek çiçek bıraktı.

ŞUŞA KENTİNE ZİYARET

INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi kapanış oturumu için Şuşa kentine giden Karadağ kapanış programı sonrası yaklaşık 2 yıl önce Ermenistan’ın elinden alınan Şuşa kentini gezdi.

KONGRE KAPANIŞ PROGRAMI

Azerbaycan’nın Şuşa kentinde düzenlenen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin kapanış programına YÖK Başkan Vekili Profesör Dr. Rahmi Er, YÖK Başkan Yardımcısı Profesör Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Dursun Erdem, Azerbaycan ADA Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Hafız Paşayev ve öğretim üyeleri katıldı. Kapanış programının ardından kongre katılımcıları Şuşa kentini gezdi. Azerbaycan ADA Üniversitesinde düzenlenen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-3-4 Haziran 2022 tarihlerinde bildirilerin sunumu ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle son buldu.

Haber Merkezi

