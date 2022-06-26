Polat’tan bir dizi ziyaret

Şefaatli esnafı ile bir araya gelen Vali Polat, esnaf ile sohbet ederek hayırlı işler diledi. Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Polat, burada üretilen el dokuması kilimleri inceleyip kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde “Şefaatli Kazı ORAN ile Yetişiyor Projesi” kapsamında, tarımsal üretim merkezine dönüştürülen ve kaz üretimi yapılan eski cezaevi binasında incelemede bulunan Polat, tesis ve kaz üretimi hakkında yetkililerin görüşlerini aldı.

‘İLİMİZİN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK’

1773 yılında inşa edilen ve 2005’te Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edilerek koruma altına alınan Paşaköy Tokmak Hasan Paşa Cami'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Polat, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, “Burası önemli bir cami. Çalışmalarımız tamamlanınca ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Camimizi Kasım ayı itibariyle ibadete açmayı planlıyoruz” dedi. Haber Merkezi