Personel memnun

Program kapsamından Başhekim Kozan makamında, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Hasan Arslan, Hastane Mutemetlik Birimi, Tıbbi Sarf Depo Birimi ve Taşınır Kayıt Birimi Personellerini ağırladı.

Hoş sohbetlerin yapıldığı programda Kozan personellerin istek, görüş ve önerilerini dinledi.

Hastane çalışanları aynı zamanda bu programın yapılmasının kendilerini daha değerli hissettirdiğini ve böylesi güzel bir uygulamanın hastanede yapılıyor olmasının memnuniyet verici olduğunu iletip teşekkür ettiler.

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