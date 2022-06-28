MHP rüzgarı esti

Geçmişten bu yana Yozgat'ta kalabalıklar toplayabilen MHP Yozgat Merkez, Aydıncık, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli, Sarıkaya ve Akdağmadeni'nde gerçekleştirdiği salon ve açık hava toplantılarına diğer İlçeler de misafir olarak katıldı. Toplantılarda sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kanaat önderleri, esnaf, işçi, emekli, çiftçi ve vatandaşla ile biraraya gelen MHP heyeti sorun dinleyerek talepleri de aldı. MHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve MYK Üyesi Sezer Yozgat'ta konuşmacı olarak katıldı.

Yozgat Merkez ilçede gerçekleştirilen toplantıda; MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef,’in ülke gündemine ilişkin yaptığı konuşması büyük beğeni topladı.

Milletvekili Ethem Sedef, kendisinin davasına sadık bir ülkücü olduğunu belirterek, çocukluktan itibaren MHP’nin bütün kademelerinde görev aldığını hatırlatarak, “Ben fanatik bir ülkücüyüm. Ben il, ilçe başkanlığı ve ülkü ocakları başkanlığı yapmış bir kardeşinizim.”dedi.

Kamuoyunda sıkça konuşulan Cumhur İttifakına neden destek veriliyor sorusuna da açıklık getiren Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye’nin içeride ve dışarıda karşı karşıya kaldığı her tehditte kendilerine “Millet İttifakı” veren zillet ittifakının Türkiye düşmanlarının yanında yer aldığını söyledi.

SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR

“Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” diyen Sedef, “ Ülkenin içinde de, Suriye’de de, Kuzey Irak’ta da o şerefsiz PKK’yı inlerine girip bitireceğiz. Kendi ülkemizin uçağı, helikopteri kendi ülkemizin Cumhurbaşkanını vurmaya kalktığında 15 Temmuz’da Cumhur İttifakı’nı, bu birlikteliği yapmayıp da Ülkücü Hareket ne yapacaktı? Gölbaşı’nda o arslan gibi yiğitlerimizi özel harekat birimini bombalayarak 65 tane arslanlarımızı şehit eden o şerefsizlerin karşısında Cumhur İttifakı’nda birlikte olmayacaktık da, biz ülkücüler ne yapacaktık? Biz onun için durduğumuz yeri çok iyi biliyoruz. Dün 80 öncesi ülkücü ağabeylerimiz vatanı, bayrağı ve ezanı için canını ortaya koymuşlar, bugün de biz bu vatanımız için canımızı seve seve vermeye hazırız. MHP sadece bir siyasi parti değildir. MHP sadece oy kaygısı ile siyaset yapan bir parti değildir.”şeklinde konuştu.

Millet İttifakının bileşenlerine sert sözlerle yüklenen Milletvekili Sedef, “ Siz bu kadar sıkı muhalefet yapıyordunuz. Birbirinize o kadar şey söylediniz. Bu ittifakı nasıl kurdunuz’ diye vatandaşlarımızdan bizlere soranlar oldu. MHP ve Ülkücü Hareket 53 yıllık mazisinde dün Başbuğumuz Alparslan Türkeş hangi siyaseti yaptıysa bugün de Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli aynı siyaseti yapıyor. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı yapılırken Bülent Ecevit hükümetin başındayken Başbuğumuz Alparslan Türkeş nasıl devletinin, milletinin, ordusunun yanında durduysa Sayın Devlet Bahçeli de Afrin’e giderken bozkurt yapan askerlerin arkasında duruyor.”diye konuştu.

2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ

2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Sedef, “Türkiye, devletimiz 7 düvelle adeta mücadele veriyor. Bir gün Yunanistan bizi tehdit etmeye kalkıyor, bir gün mavi vatan dediğimiz Akdeniz’deki arama gemilerimizden rahatsız olan Fransa bizi tehdit ediyor, Avrupa Birliği her gün tehdit ediyor, Amerika’sı, başkanıyla ‘Türkiye’nin ekonomisini bitireceğiz’ diyerek tehdit ediyor. Biden çıkıyor ‘Darbelerle beceremedik, seçimlerde muhalefeti destekleyip Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’dan kurtulalım’ diyor. Biz yedi düvelle mücadele ederken, birileri iktidarı ele geçirmek için yabancı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelip onlara el açmış, onların hazır askeri olmuş durumdalar. Milletimiz inşallah 2023 yılında onlara bu fırsatı vermeyecek ve yine ferasetini gösterecek, onları ters eşeğe bindirecek inşallah. İnsanımız pahalılıktan muzdarip bunlar Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya özgürlükten bahsediyor. Bir de milliyetçi olduğunu söyleyip bizden giden üç günlük parti var. Kemal Kılıçdaroğlu hapisten çıkartırsa ertesi gün kahvaltıyı Meral Akşener ısmarlayacak Selahattin Demirtaş’a. Biz Cumhur İttifakı’nın bir birleşeni olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi veriyoruz. Ben davama sadık bir ülkücüyüm. Ben il, ilçe başkanlığı ve ülkü ocakları başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Benim MHP’den başka gönlümden şey akmaz. Ama Genel Başkanımızın aldığı bu karar, ülkemizin şu anda içerisinde bulunduğu 15 Temmuz’u milat kabul ettiğimiz günden bu yana, ülkemizin içinde bulunduğu bu durumdan dolayı, ben fanatik bir MHP’li olarak gönül rahatlığı ile oyumu Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 2018’de verdim. 2023’te de aynı gönül rahatlığı ile vereceğim. Çünkü ülkenin bu sorundan çıkması lazım. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte destekleyeceğiz.”diye konuştu.

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