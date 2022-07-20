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‘Her zaman yanlarındayız’

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz Şefaatli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
‘Her zaman yanlarındayız’

Ziyarette İl Başkanı İsmail Yılmaz ve il yönetimine, Şefaatli ilçe yönetimi eşlik etti.  Esnaf ile bir araya gelen İl Başkan Yılmaz sıkıntı ve talepleri dinledi.  İl Başkanı Yılmaz, ‘’DEVA ailesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Sorunlara çözüm odaklı çalıştıklarını belirten Yılmaz, “İlçelerimize yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında esnaflarımızla da bir araya geliyoruz. Esnaflarımızın isteklerini sıkıntılarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Dertlerine sıkıntılarına bir nebze olsun faydamız dokunabilirse ne mutlu bizlere. Bizler Her zaman vatandaşlarımızın, esnaflarımızın yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu zamana kadar yanlarındaydık bundan sonrada olacağız. İlçemize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
»Haber Merkezi

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