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Gruplar belirlendi

Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle belediyeler nüfus, sosyal ve ekonomik durumlarına göre yeniden gruplandırılması sonucu Yozgat Belediyesi 1’inci grupta yer aldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Gruplar belirlendi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın görüşünü alarak hazırladığı tebliğde, belediyeler nüfusları, sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına gruplandırıldı. Nüfusu 250 binden fazla olan belediyeler 1’inci grup, nüfusu 100 bin 1 ile 250 bin arasında olan belediyeler 2’nci grup, nüfusu 50 bin 1 ile 100 bin arasında olan belediyeler 3’üncü grup, nüfusu 10 bin 1 ile 50 bin arasında olan belediyeler 4’üncü grup ve nüfusu 10 bine e kadar olan belediyeler 5’inci grup olarak adlandırıldı. Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenirken; sanayi, ticaret ya da turizm yönünden önemli görülen belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, bir üst gruba yükseltildi.
Gruplandırmada Yozgat ve Sorgun Belediyesi 1’inci grupta yer alırken Sarıkaya Belediyesi 2’nci grupta, Aydıncık, Saraykent, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Yerköy Belediyeleri 3’üncü grupta, Yenifakılı, Çandır, Kadışehri, Çayıralan, Çekerek, Şefaatli Belediyeleri 4’üncü grupta yer aldı. »Haber Merkezi

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Gruplar Belirlendi
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