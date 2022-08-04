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Gençlerden tam destek

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanı Ali Babacan, 13 Ağustos Cumartesi günü Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Gençlerden tam destek

Düzenlenecek olan miting hazırlıklarının devam ettiğini belirten DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, gençlerden tam destek geldiğini belirtti. Gençlerin kapı kapı gezerek davetiyeleri dağıtacağını ifade eden Yılmaz, “13 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 ‘da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz mitingimiz için çalışmalarımız büyük bir heyecanla devam ediyor. Gençlik politikalarımızda görevli arkadaşlarımız ile kapı kapı dolaşarak davetiyelerimizi tüm hemşerilerimize ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Gençlerden Tam Destek
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