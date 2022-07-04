Gençler manzaraya doydu

Çekerek Lavanta Adası’nda düzenlenen ‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ kitap okuma etkinliğine 60’a yakın genç katıldı. Lavanta Adasının muhteşem manzarası eşliğinde kitaplarını okuyan gençler daha sonra çaylarını içerek sohbet ettiler. Daha sonra Lavanta Adasını gezen gençler, hatıra fotoğrafları çekinerek doğanın tadını çıkardılar.

‘GENÇLERE YOZGAT’IN GÜZELLİKLERİNİ

TANITACAĞIZ’

Kitap okumaya ve Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam edeceklerini belirten SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ kitap okuma etkinliğimiz 2017 yılında başladı. Etkinliğe ilk başladığımız zamanlarda amacımız gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktı. Çünkü gençler çok fazla kitap okumuyor, sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorlar. Bizde ne yapabiliriz, kitap okumada nasıl bir yöntem uygulayabiliriz ki gençleri okumaya yönlendirebiliriz. Bireysel olarak hepimiz işten, dersten çok fazla kitap okuyamıyoruz. Bu tarz etkinliklerle bir araya gelerek hiç değilse bir saat kitap okuma fırsatı yakalayabiliyoruz. İlk başladığımız zaman sadece Sorgun’da bu etkinliği yapıyorduk. Çarşamba ve Cuma günleri birer saat kitap okuyorduk. Daha sonrasında çayımızla birlikte sohbetimizi gençlerle yapıp, ayrılıyorduk. Hiç kitap okumayan gençler, bu etkinlik sayesinde 3-4 tane kitap bitirdiler. Buda bizim için çok büyük bir kazançtı” dedi.

‘MANZARA ÇOK GÜZEL’

Pandeminin araya girmesiyle online kitap okuma etkinlikleri yaptıklarını bildiren Uğuz, “E-kitap kulübü yaptık. Bu etkinliğimizde de bir kitap seçip her hafta o kitabın analizini ve kritiğini yapıyorduk. Kitap kritiğini yapacağımız için herkes kitabı okuyordu. Pandemi bittikten sonra ‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ etkinliğine tekrar başlayalım dedik. Gençleri tekrar hareketlendirelim diye düşündük. Çünkü pandemi dönemi gençler biraz evde kaldı. Bunu da yaparken örneğin Çamlığa gittiğimiz zaman kitap okuduktan sonra ayrılmayalım çayımızı içtikten sonra doğa yürüyüşü yapalım. Hem de yürüyüşle gençlerin sağlıklarına katkıda bulunmak istedik. Bunu yaparken Yozgat’ın farklı ilçelerine de gidelim dedik. Bugün Çekerek ilçesinde Lavanta Adası’ndayız. Burada 60’a yakın kişiyiz. Bende dâhil olmak üzere ilk defa geliyoruz ve burada çok güzel bir manzara var. Buranın turizme kazandırılması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgilide zaten Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin çok büyük katkılarıyla çalışmalarımız var. 15-16 Temmuzda da açılışı yapılacak” şeklinde konuştu.

‘ETKİNLİKLERE

DEVAM EDECEĞİZ’

Hem kitap okuma hem de Yozgat’ın keşfedilmesi gereken güzelliklerini keşfetmek için etkinlikler yaptıklarını söyleyen Uğuz, “Buraları gençlerimize göstermek bizim için önemli. Çünkü Yozgat turizm ile kalkınabilir. Bizde bu şekilde yerelde Yozgat’ı küçük küçük gençlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Geçen yılda bununla ilgili ‘Keşif Yozgat’ adında bir çalışmamız olmuştu. Yozgat’ın turizmle ilgili potansiyel yerlerini gezdik. Akdağmadeni ormanlarını, Sarıkaya Roma Hamamı’nı, Kerkenes Harabelerini, Çamlık, Kazankaya Kanyonu gibi yerleri gezdik. Gençler buralara hayran kaldılar. ‘Bizde artık Yozgat’ta gezilecek yerler nereler diye sorulduğunda artık sadece Çamlığı söylemeyeceğiz. Bu yerleri de söyleyerek buralara nasıl gidileceğini anlatabiliriz. Çünkü önceden buraları bilmiyorduk hiç gitmediğimiz için de sadece internet üzerinden gördüğümüz hayali yerlerdi. Şuan ise buralara gidip görmemiz bize çok fazla katkı sağladı” diyen çok fazla gençlerimiz var. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Bundan sonra belki Sarıkaya’ya, Akdağmadeni’ne giderek buralarda kitaplarımızı okuyup çayımızı içtikten sonra doğa yürüyüşü yapıp sohbetlerimizi edebiliriz. Çünkü bu arz etkinliklerle gençlerimize baktığımız zaman sosyalleştiklerini görüyoruz. Birbirlerini tanımayan gençler bir araya geliyor” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker

