Etkinliklerle açıldı

Kurban Bayramının 2’nci gününde gerçekleşen açılış programına Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Aslan Demirkazan, İl Genel Meclis Üyesi Alper Terzi, kurum amirleri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Yalçın, “Bu güzel ve anlamlı günde burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada 'Bozhüyük Köyü Köy Konağı ve Cem Evi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Cem evleri iyiliğin ve güzelliğin paylaşıldığı, sevginin, muhabbetin, hoşgörünün merkezidir. Akdağmadeni'mizin doğası güzel, insanı güzel köylerinden bir tanesi olan Bozhüyük Köyünde açılışını yaptığımız 'Köy Konağı ve Cem Evi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.'' dedi.

Protokol konuşmalarının ardından söylenen türküler ve etkinliklerle açılış programı son buldu. »Haber Merkezi