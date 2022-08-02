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Eski malzemeler kütüphaneyle hayat buldu

Şefaatli Halk Eğitim Merkezi tarafından “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde geri dönüşümden elde edilen malzemeler oluşturulan kütüphanede hayat buldu.

02 Ağustos 2022 Salı 02:11
Eski malzemeler kütüphaneyle hayat buldu

Proje kapsamında geri dönüşümden elde edilen malzemelerle oluşturulan kütüphanede yer alan bin 700 kitap ise ilçe halkının hizmetine sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje doğrultusunda kütüphane kurmak için girişimde bulunan Şefaatli Halk Eğitim Merkezi idareci, usta öğretici ve kursiyerler tarafından kullanılmayan palet, araba lastiği, meyve kasası, ip gibi birçok malzeme dönüştürülerek masa, sehpa, sandalye, kitaplık ve buna benzer kütüphane malzemesi olarak hayat buldu.
Proje sayesinde Şefaatli Halk Eğitim Merkezine hem bin 700 kitaplık bir kütüphane kazandırıldı hem de geri dönüşüm kültürü yaygınlaştırılmaya çalışıldı.
‘BÜTÜN İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK’
Kütüphanenin sıfır atık ve geri dönüşüm doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyleyen Şefaatli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rafet Çaylı, “Bu eğitim öğretim yılı başlarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımız ve Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda bütün okul ve kurumlarda geri dönüşüm malzemelerden kütüphane kurulması talimatı verilmişti. Biz de bunu yerine getirmek için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Sanayiden kamyon filtresi, lastik, kasa ve palet gibi malzemeler toplayarak dizaynımızı oluşturduk. Büyük çapta bir kütüphane kurarak sıfırdan bin 700 kitaba ulaştık. Burada sadece kitap okuma değil, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz de derslerine çalışabiliyorlar. Aileler buradan ödünç kitap alıp okuyabiliyorlar ve geri getiriyorlar. Bütün kurumlar yaptı ama kitap bakımından bizim kütüphanemiz büyük çaplı oldu. Bunu daha da geliştireceğiz.” dedi. »İHA

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