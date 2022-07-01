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Eğitimde sona doğru

Boğazlıyan ilçesinde, Gazipaşa Ortaokulunun yapımı devam ediyor.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Eğitimde sona doğru

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, okul inşaatlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başkan Coşar, okulların ülkemizin aydınlık yarınlarının yapı taşları olduğunu belirterek, “İlçemizde, eğitim alanına ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Yapımı devam eden Gazipaşa Ortaokulunun tamamlanması halinde, ilçemizin modern eğitim kurumlarından biri olacak. İlçemizde eğitim alanında hem nicel hem de niteliksel olarak büyük bir değişim yaşanıyor. Ortaokulumuz kısa bir süre içerisinde tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilecek. Öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için derslik başına düşen öğrenci sayısını bu sayede düşürmüş oluyoruz. Elbette bu yapılanların devamını hız kesmeden ihtiyaca göre sürdüreceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız içindir” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Eğitimde Sona Doğru
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