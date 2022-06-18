‘Do Re Mi, Müzik Sevilmez Mi’

Boğazlıyan Belediyesi sponsorluğunda yapılan proje kapsamında belediye tarafından temin edilen ukulele müzik aletleri ile eğitim alan öğrenciler, dönem sonu müzik etkinliği gerçekleştirdi. Düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Uğur Paşaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Proje kapsamında ukulele müzik eğitimi çalışmalarına gelecek eğitim öğretim yılında da devam edilecek olup, yapılacak eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin zihinsel, duygusal ve psikomotor becerileri ile sanat yeteneklerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmekte olduğu bildirildi.

Haber Merkezi